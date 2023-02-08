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11:43 08.02.2023

Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

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Велика Британія розпочне підготовку українських пілотів та морських піхотинців

Велика Британія розпочне підготовку українських морських піхотинців, ідеться у пресрелізі уряду країни, випущеному у середу з огляду на візит президента України Володимира Зеленського.

"Він (прем'єр-міністр – ІФ-У) також запропонує розпочати негайну програму підготовки морських піхотинців. Це навчання буде доповненням до програми навчання новобранців, яка вже діє у Великій Британії, в межах якої за останні шість місяців 10 000 українських військовослужбовців було приведено у бойову готовність, а цього року планується підвищити кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів. Велика Британія продовжить роботу зі Збройними силами України та міжнародною спільнотою над розширенням програми у 2023 році", - йдеться у тексті.

У межах сьогоднішніх переговорів, повідомляє Офіс прем'єр-міністра, "прем'єр-міністр запропонує підтримати пропозицію Великої Британії щодо навчання українських військовослужбовців, зокрема поширити її на пілотів винищувачів, щоб Україна могла захищати своє небо й у майбутньому". "Навчання дасть змогу пілотам у майбутньому керувати сучасними винищувачами стандарту НАТО. У межах цих довгострокових інвестицій Велика Британія працюватиме з Україною та міжнародними союзниками, щоб координувати колективну підтримку для задоволення оборонних потреб України", - йдеться також у пресрелізі.

"Прем'єр-міністр також запропонує надати Україні можливості більшої дальності. Це підірве здатність Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій національній інфраструктурі України та допоможе послабити тиск на лінію фронту України. Президент та його команда також зустрінуться з керівниками у сфері оборони та безпеки, зокрема з начальником штабу оборони та начальником штабу ВПС, щоб обговорити деталі програми навчання", - повідомляє уряд.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак сказав: "Візит президента Зеленського до Великої Британії є свідченням мужності, рішучості та боротьби його країни, а також свідченням непорушної дружби між двома країнами. З 2014 року Велика Британія проводить життєво важливу підготовку українських сил, даючи їм змогу захищати свою країну, захищати суверенітет і боротися за свою територію. Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку від солдатів до морських піхотинців та пілотів винищувачів, забезпечивши Україні Збройні сили, які здатні захищати її інтереси у майбутньому".

Теги: #підготовка #велика_британія #українські_військові

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