Японія з грудня 2022 року передала Україні 259 генераторів

Україна в період із грудня 2022-го до лютого 2023 року отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих для потреб енергетичного сектору, повідомило Міністерство енергетики України в середу.

"Дякуємо Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу. Це внесок в енергетичну безпеку України та стабільність роботи нашого енергосектору", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наведено в повідомленні.

Як поінформували в міністерстві, надану японською стороною допомогу було розподілено між підприємствами вугільної, газодобувної та газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

"Росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об'єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт", - додав Галущенко.