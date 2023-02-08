Події

08:37 08.02.2023

У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

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У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

Внаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по центру Харкова 7 лютого близько 23:00, постраждалих серед мирного населення немає, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"4 ракети, попередньо С-300, влучили в об'єкт цивільної промисловості. Зруйновано будівлі, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав. Ліквідація наслідків ударів триває", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, протягом доби окупанти масово обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області поблизу лінії зіткнення.

"У Вовчанську в результаті артобстрілу зазнала поранень і була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", - написав Синєгубов.

Повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один із осколків влучив в автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. Обійшлося без постраждалих. У Куп'янську обстрілами зруйновано 6 та пошкоджено 10 гаражів, сталися пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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