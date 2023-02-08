Події

08:26 08.02.2023

Втрати РФ за добу склали 910 одиниць о/с, 8 танків, 1 літак та 1 вертоліт

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Втрати РФ за добу склали 910 одиниць о/с, 8 танків, 1 літак та 1 вертоліт

Втрати РФ за добу склали 910 одиниць о/с, 8 танків, 1 літак та 1 вертоліт, повідомляє Генеральний штаб України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано, танків - 3253 (+8) од, бойових броньованих машин ‒ 6458 (+15) од, артилерійських систем – 2236 (+4) од, РСЗВ - 461 (+0) од, засоби ППО - 228 (+1) од, літаків - 295 (+1) од, вертольотів - 285 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1961 (+3), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі/катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5112 (+5) од., спеціальна техніка – 211 (+3)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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