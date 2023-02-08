Події

08:07 08.02.2023

У Чорному морі посилюється мінна небезпека через шторм

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У Чорному морі посилюється мінна небезпека через шторм

У Чорному морі через шторм посилюється мінна небезпека, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів і прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в Одесі в середу буде хмарно з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вранці 3-5° С морозу, вдень 1-3° С тепла.

 

 

 

Теги: #море #шторм #міни

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