Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів, повідомляє Генеральний штаб України.

"Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Також українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан".

Крім того, українські артилеристи та ракетники вразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та боєприпасів.

Водночас противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Херсона. Пошкоджено житлові будинки.