Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак запевнив Ердогана у незмінній підтримці Великою Британією Туреччини у зв'язку із землетрусом.

"Сьогодні вдень я розмовляв з Реджепом Таїпом Ердоганом і запевнив у незмінній підтримці Великою Британією мешканців Туреччини, які продовжують шукати своїх близьких", - написав Сунак у мікроблозі Твіттер.

За його словами, у вівторок до Ґазіантепа прибула пошуково-рятувальна група із 77 осіб зі спеціальним обладнанням та собаками.