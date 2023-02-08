Події

07:27 08.02.2023

Ріші Сунак запевнив Ердогана у незмінній підтримці Великою Британією Туреччини у зв'язку із землетрусом

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Ріші Сунак запевнив Ердогана у незмінній підтримці Великою Британією Туреччини у зв'язку із землетрусом

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак запевнив Ердогана у незмінній підтримці Великою Британією Туреччини у зв'язку із землетрусом.

"Сьогодні вдень я розмовляв з Реджепом Таїпом Ердоганом і запевнив у незмінній підтримці Великою Британією мешканців Туреччини, які продовжують шукати своїх близьких", - написав Сунак у мікроблозі Твіттер.

За його словами, у вівторок до Ґазіантепа прибула пошуково-рятувальна група із 77 осіб зі спеціальним обладнанням та собаками.

 

 

 

Теги: #туреччина #британія #підтримка

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