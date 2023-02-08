Події

07:18 08.02.2023

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль

1 хв читати
Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль, а на Херсонщині відбирають у місцевих жителів автомобілі, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Зазнає значних втрат. Особливо у живій силі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що противник зазнає значних втрат, зокрема, у живій силі.

Водночас у населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі.

 

 

 

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:30 08.02.2023
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів

07:23 08.02.2023
ЗС України відбили ворожі атаки окупантів у районах 20 населених пунктів

ЗС України відбили ворожі атаки окупантів у районах 20 населених пунктів

07:15 07.02.2023
За добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів

За добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів

07:12 07.02.2023
Окупанти облаштували військовий шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті в Херсонській області

Окупанти облаштували військовий шпиталь у психоневрологічному будинку-інтернаті в Херсонській області

07:19 06.02.2023
За добу ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки

За добу ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки

07:19 06.02.2023
За добу ЗС України відбили атаки противника в районі 14 населених пунктів

За добу ЗС України відбили атаки противника в районі 14 населених пунктів

09:18 05.02.2023
Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

Російські загарбники 60 разів за добу обстріляли Херсонську область, в результаті одна людина загинула, ще одну поранено

08:03 05.02.2023
ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

07:49 05.02.2023
Близько 600 мобілізованих росіян повернули в РФ із Луганської області через їхню відмову брати участь у бойових діях

Близько 600 мобілізованих росіян повернули в РФ із Луганської області через їхню відмову брати участь у бойових діях

19:55 04.02.2023
Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках

Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

ОСТАННЄ

На Київщині може бути чути звуки вибухів – ліквідація вибухонебезпечних предметів

Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

Втрати РФ за добу склали 910 одиниць о/с, 8 танків, 1 літак та 1 вертоліт

Зеленський подякував Байдену за слова підтримки України в Конгресі, а американський народ за солідарність

У Чорному морі посилюється мінна небезпека через шторм

Заступниками голови Мінвідновлення стали Бутенко з "Газ України" та Деркач із НАЗК

Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 7,7 тис. людей

Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів

Франція готова доповнити екстрену допомогу Туреччини після землетрусу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА