Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль, а на Херсонщині відбирають у місцевих жителів автомобілі, повідомляє Генеральний штаб України.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Зазнає значних втрат. Особливо у живій силі", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що противник зазнає значних втрат, зокрема, у живій силі.

Водночас у населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі.