Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

Французький режисер, сценарист та актор Мішель Хазанавічус став послом благодійної платформи United24, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United24 – нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом. Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, наразі в рамках фандрейзингової платформи зі збору благодійної допомоги для України вдалося зібрати вже майже 300 мільйонів доларів від фізичних осіб і компаній із понад ста країн світу.