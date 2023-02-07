Події

20:37 07.02.2023

Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

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Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

Французький режисер, сценарист та актор Мішель Хазанавічус став послом благодійної платформи United24, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Зустрівся сьогодні з амбасадорами нашої благодійної платформи United24 – нашою спортсменкою Еліною Світоліною і французьким режисером Мішелем Хазанавічусом. Мішель приєднався до амбасадорів і буде допомагати нам із відбудовою. Це наш перший голос United24 у Франції, і я вірю, що цей голос буде потужним", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, наразі в рамках фандрейзингової платформи зі збору благодійної допомоги для України вдалося зібрати вже майже 300 мільйонів доларів від фізичних осіб і компаній із понад ста країн світу.

 

 

 

Теги: #посол #платформа #благодійність

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