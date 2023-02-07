Події

20:22 07.02.2023

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

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Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі із головою Міністерства оборони Німеччини Борисом Пісторіусом анонсував багато позитивних для України новин.

"Ми провели плідну розмову. Це вже наша друга зустріч після зустрічі у форматі "Рамштайн". Невдовзі буде іще одна в такому ж форматі, однак в Брюсселі. Буде багато позитивних новин. Ми обговорили не тільки умови захисту нашого неба, але й кооперацію і на майбутнє, і після перемоги", – розповів Резніков на спільній пресконференції у Military Media Center.

 

 

 

Теги: #зустріч #німеччина #міністри

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