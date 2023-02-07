Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

Федеральний уряд Німеччини затвердив експорт основних бойових танків Leopard 1 A5 для законної самооборони проти російської агресивної війни, яка порушує міжнародне право, повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

"Федеральний уряд уже оголосив про політичне схвалення цього постачання минулого тижня. Потім були необхідні формальні етапи затвердження. Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) як офіційний ліцензувальний орган видало німецьким військовим компаніям ліцензії на експорт до 178 основних бойових танків Leopard 1 A5 для України", - зазначається у повідомленні.

Водночас наголошується, що кількість танків, які реально буде поставлено в Україну, залежить від необхідних ремонтних робіт.

Фінансування та ремонт танків, а також навчання українських Збройних сил здійснюється у тісній координації з країнами-партнерами Німеччини у Європі.