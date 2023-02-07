Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральні органи РФ в окупованій Херсонщині, повідомлено про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру екскерівника СБУ Олександра Якименка, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду, і очолив каральні органи РФ в окупованій частині Херсонщини, повідомляє пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення він підтримав російських окупантів та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це він був призначений керівником створеної росією "державної служби безпеки в Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на цій посаді він виконує завдання російських окупантів щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

"У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників "підзвітний" кадровим співробітникам ФСБ, що координують репресивні органи РФ в окупованих районах. Під час окупації Херсона "чиновник" дав указівку на захоплення одного з офісів у центрі міста, наголошують у спецслужбі.

Там зазначають, що там із людей вибивали зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати амністію.

"Таким чином, керівник місцевої "філії" ФСБ та його спільники "заробляли" на масових репресіях, а також робили "показники" перед російськими "кураторами". За даними слідства, до лав окупаційного органу його керівник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у тортурах мирних жителів", - уточнюють у СБУ.

Повідомляється, що після звільнення Херсона "чиновник" разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і зараз там ховається від правосуддя.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмох його спільників про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України); ч.2 ст.111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ст.260 (створення непередбачених законом воєнізованих чи збройних формувань); ч.2 ст.28, ч.1 ст.438 (порушення законів і звичаїв війни)", - підсумували у спецслужбі.