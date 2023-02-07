Глава МВС: Кадрові рішення будуть, але лише для ефективності роботи

Кадрові перестановки у Міністерстві внутрішніх справ будуть, але виключно для підвищення ефективності роботи відомства, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко агентству "Інтерфакс-Україна".

"Потрібно, щоб система МВС працювала як єдиний кулак. Коли хтось один у цьому механізмі випадає, збій відчувається відразу. Тому й помітно слабкі ланки. Звісно, будуть певні кадрові рішення. Виключно в інтересах ефективності роботи міністерства", - сказав Клименко у вівторок після призначення його главою МВС.

Говорячи про пріоритети роботи МВС, міністр наголосив: "У нас у всіх спільний пріоритет - це перемога України над російськими загарбниками. Притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця. Безпека людей та держави. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях".

Клименко звернув увагу на те, що МВС завжди було відомством із широким функціоналом, повномасштабна війна його ще більше розширила. "Тому систему утримуємо та повноцінно працюємо далі. Це основне", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, що не толеруватиметься в міністерстві і визначається як "червоні лінії" на новій посаді для нього самого та підлеглих, Клименко зазначив: "Корупція та зрада - це неприпустимі речі. І у професійному, і у людському плані. Це не можна пробачати".