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16:03 07.02.2023

СБУ може бути такою, якою її хоче бачити народ України, - Зеленський

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СБУ може бути такою, якою її хоче бачити народ України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Василь Малюк під час фактичного керівництва Службою безпеки України довів, що "Служба безпеки може бути такою, якою її хоче бачити народ України".

Виступаючи у вівторок уранці під час подання Малюка для призначення на посаду глави СБУ, Зеленський зазначив, що "деякі операції СБУ змінили перебіг війни".

"Завдано ударів по внутрішньому ворогові… Вдалося збудувати систему захисту від ворожих спецоперацій. Такий курс ми маємо продовжувати", - сказав він.

Зеленський також відзначив роль Малюка у поверненні наших воїнів із полону. "Вважаю його призначення повністю виправданим", - сказав він.

Пізніше Верховна Рада дала згоду на призначення Малюка главою СБУ.

Зеленський зазначив також, що "ми здійснюємо кадрові та інституційні кроки на різних рівнях у сфері оборони та безпеки, здатні посилити позиції України".

"Для кожного такого кроку - кадрового чи інституційного - відбувається необхідне інформування. На тому рівні, на якому ухвалюються рішення. І я дякую всім, хто підтримує державу", - сказав він.

"Дякую всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток чи інших псевдо-інформацій, які можуть послабити зосередженість наших людей у роботі на перемогу України. Тільки допомагаючи нашій державі, тільки не даючи ворогові грати з емоціями наших людей і тільки роблячи все, щоб наші воїни мали більше зброї, ми можемо забезпечити успіх України. І - забезпечимо!" - заявив президент.

Теги: #сбу #зеленський

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