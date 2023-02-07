Події

13:50 07.02.2023

Депутата Херсонської облради, колишнього генерал-майора міліції підозрюють у співпраці з ФСБ

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Депутата Херсонської облради, колишнього генерал-майора міліції підозрюють у співпраці з ФСБ

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради від забороненої партії "Блок Володимира Сальдо", інформує Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майора міліції. Під час тимчасової окупації Херсона він співпрацював із співробітником ФСБ РФ", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, представник російської спецслужби керував процесами утвердження окупаційної влади, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області. Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до роботи в окупаційних органах влади.

Як з'ясували слідчі, виконуючи цю роботу, підозрюваний особисто контактував і з колишніми правоохоронцями, і з діючими, схиляючи їх до співпраці.

Депутату інкримінують вчинення пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування проводить СБУ.

 

Теги: #херсон #прокуратура #зрадник

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