Події

12:12 07.02.2023

Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

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Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

Дитячі садки м. Одеси повертаються до звичайного графіка роботи з середи, 8 лютого, повідомляється у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" в понеділок.

"З 8 лютого дитячі садочки, що працюють очно, повертаються до звичайного графіка роботи. Харчуванням діти будуть забезпечені. За ці два дні організовано приготування та доставку з тих закладів, де є світло", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за даними мерії, у школах Одеси канікули триватимуть до кінця цього тижня. "За рішенням адміністрації розпочинають очні заняття школи, в яких є світло. Заклади освіти інформують батьків щодо ситуації в конкретній школі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у навчальних закладах Одеси в понеділок 6 лютого та у вівторок 7 лютого було оголошено канікули через критичну ситуацію із забезпеченням міста електроенергією. В усіх дитсадках, що продовжували очний режим роботи, було організовано роботу чергових груп.

 

Теги: #одеса #енергетика

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