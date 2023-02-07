У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик

Співробітники Державної прикордонної служби України збили російський літак Су-25 у районі м. Бахмута Донецької області, повідомляється в телеграм-каналі відомства у вівторок удень.

"Ворожий штурмовик прикривав із повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників. ПЗРК одного з прикордонних підрозділів відкрив вогонь та збив російський бойовий літак, попередньо Су-25. Літак від влучання ракети загорівся й упав, доля пілота наразі невідома", - йдеться в повідомленні.