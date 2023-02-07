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10:50 07.02.2023

Окупанти нав'язують дітям і підліткам на окупованих територіях України схеми соцдопомоги для посилення контролю та вивезення їх до РФ – ISW

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Окупанти нав'язують дітям і підліткам на окупованих територіях України схеми соцдопомоги для посилення контролю та вивезення їх до РФ – ISW

Призначені Кремлем російські й окупаційні чиновники реалізовують схеми соціальної допомоги, орієнтовані на дітей і підлітків на окупованих територіях України, для посилення соціального контролю у відповідних районах, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова... зазначила, що кримський окупаційний уряд сприяв "прийняттю" дітей із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Львова-Бєлова також повідомила, що організація "Післязавтра" почне проводити в Криму "реабілітаційні" тури для роботи з дітьми, які потребують спеціальної психологічної допомоги", - йдеться у зведенні.

ISW раніше повідомляла про численні випадки, коли російська окупаційна влада під виглядом психіатричної та медичної реабілітації вивозила українських дітей далі на територію України, контрольовану РФ, або депортувала їх безпосередньо до РФ.

"Львова-Бєлова запропонувала, щоб діти, чиї особисті дані є в регіональному банку даних, змогли знайти сім'ю в інших регіонах Російської Федерації", - йдеться у звіті.

За даними аналітиків, Львова-Бєлова, ймовірно, працює безпосередньо за вказівкою президента РФ Володимира Путіна щодо створення кількох соціальних інститутів і програм на окупованих територіях України для збору персональних даних про дітей, виконання різних функцій соціального програмування, спрямованих на інтеграцію окупованих територій за допомогою псевдогуманітарних організацій, та створення умов для узаконення та інституціоналізації депортації та всиновлення українських дітей у російські сім'ї.

"Путін 3 січня підписав перелік доручень, що наказують Львовій-Бєловій та окупаційним головам Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей вжити додаткових заходів щодо виявлення неповнолітніх, які залишилися без піклування батьків на окупованих територіях, для забезпечення їм державної соціальної допомоги та соціальної підтримки. Зустрічі Львової-Бєлової з керівниками окупаційної влади 6 лютого, ймовірно, є проявом путінського списку інструкцій і є ескалацією зусиль призначених Кремлем чиновників із консолідації соціальної інтеграції окупованих територій, націленої на дітей. Реалізація "реабілітаційних центрів" та збір особистих даних дітей через ці соціальні програми дасть змогу російській окупаційній владі сприяти примусовій депортації та всиновленню українських дітей у російські сім'ї", - йдеться у зведенні.

ISW, як і раніше, зазначає, що спроби депортувати та насильно всиновити українських дітей можуть бути порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

 

Теги: #діти #війна #isw

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