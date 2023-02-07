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09:47 07.02.2023

Окупанти просунулися в бік Куп'янська, але не мають успіху в районі Бахмута та Білогорівки – ISW

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Окупанти просунулися в бік Куп'янська, але не мають успіху в районі Бахмута та Білогорівки – ISW

Російські окупаційні війська, ймовірно, досягли тактичних успіхів на північний схід від Куп'янська Харківської області в період з 4 по 6 лютого, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

За даними аналітиків, російські джерела стверджували, що 5 та 6 лютого російські війська просунулися на захід від попередніх позицій на лінії Сватове-Кремінна в Луганській області. Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід і на південь від Бахмута Донецької області, але станом на 6 лютого так і не оточили населений пункт. Крім того, окупанти провели обмежені наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.

В ISW наголосили, що українські сили зберігають позиції в Білогорівці Луганської області станом на 6 лютого, незважаючи на заяви окупантів про те, що російські війська захопили Білогорівку 3 лютого. Також українські сили продовжували обмежені спроби форсувати Дніпро.

"Російські регулярні та нерегулярні сили, можливо, зазнають дедалі більших труднощів із набором у російських виправних колоніях через високі втрати серед раніше завербованих у виправних колоніях. Російські сили продовжують боротися з міжетнічною напруженістю і напруженістю між нерегулярними формуваннями", - йдеться у зведенні.

Аналітики зазначають із посиланням на українських чиновників, що російські війська готуються до великомасштабного вирішального наступу на сході України в середині - наприкінці лютого до прибуття західних танків і бойових машин піхоти. Водночас українські військові не відзначають формування російських наступальних угруповань на харківському та чернігівському напрямках чи в Білорусі; окупанти, найімовірніше, концентруються на проведенні наступальних операцій на сході, а не на півдні України.

"Окремі голоси російських націоналістів продовжували висловлювати скептицизм щодо спроможності Росії розпочати успішний наступ наприкінці лютого", - зазначають у ISW.

 

Теги: #війна #isw

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