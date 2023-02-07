У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

Вночі ворог обстріляв із РСЗВ населений пункт Очаківської громади, в результаті в частині пункту відсутнє електропостачання, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 6 лютого, о 23:58 ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого в частині пункту відсутня електроенергія. Інформація про пошкодження уточнюється. Постраждалих немає", - написав Кім у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Також 7 лютого в 00:00 ворог обстріляв Чорноморську громаду, в результаті пошкоджено об'єкт інфраструктури, без постраждалих.