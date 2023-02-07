Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

Підготовлений до другого читання законопроєкт про компенсацію за пошкоджене та зруйноване житло (№7198) буде розглянуто у Раді цього тижня, повідомило Мінвідновлення у понеділок на сторінці у фейсбуці.

У відомстві нагадали, що громадяни, чиї будинки були зруйновані, зможуть придбати житло, використавши "житлові сертифікати", а розмір компенсації розраховуватимуть комісії при органах місцевого самоврядування на підставі методики, затвердженої Кабміном.

Сертифікатом можна буде сплатити купівлю житла на первинному чи вторинному ринку, самостійно вибравши будь-який населений пункт, крім тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться активні бойові дії.

"Від початку повномасштабного вторгнення понад 325 тис. українців повідомили про пошкодження чи руйнування майна через "Дію". Люди очікують на системні рішення щодо можливості відновити або придбати житло. Наша відповідальність як держави – забезпечити необхідний механізм і створити умови, щоб сотні тисяч українців отримали нові будинки", - заявив віцепрем'єр з відновлення—глава Мінвідновлення Олександр Кубраков.

Він нагадав, що компенсації будуть профінансовані за рахунок заарештованих російських активів і звернувся до народних депутатів із закликом підтримати законопроєкт.

Підготовленим до другого читання законопроєктом надається пріоритетне право для отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло учасникам бойових дій, особам з інвалідністю в результаті війни, сім'ям загиблих ветеранів війни та іншим соціально вразливим групам населення.

Інформаційне повідомлення про пошкодження або знищення майна може бути подано в електронній формі в "Дію" або в паперовій – до ЦНАПу. Після верифікації документів дані передаються до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Раніше повідомлялося, що Мінвідновлення та команда авторів законопроєкту №7198 виступали категорично проти того, щоб держава сама будувала житло замість зруйнованого та селила там людей. Згідно з позицією Міністерства, компенсація має надаватися грошима у вигляді житлових сертифікатів.