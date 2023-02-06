Події

22:06 06.02.2023

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

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Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

Україна запропонувала Туреччині допомогу у проведенні рятувальної операції після руйнівного землетрусу, який стався в понеділок.

"Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини та території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих. Тисячі будинків зруйновані", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок.

"Україна негайно відгукнулася та запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції", - сказав він.

Він також висловив співчуття президентові Туреччини Ердогану, а також ""тим у сірійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім".

 

 

Теги: #допомога #туреччина #землетрус

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