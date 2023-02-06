Події

21:26 06.02.2023

В Україні ніхто з військовослужбовців британських збройних сил не загинув

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В Україні ніхто з військовослужбовців британських збройних сил не загинув

Міністерство оборони Великої Британії назвало помилковими повідомлення про те, що в Україні загинули військовослужбовці британської армії, повідомляється у твіттері відомства.

"Цей репортаж неточний. В Україні ніхто з військовослужбовців британських збройних сил не загинув", – йдеться у твіттері Міноборони Великої Британії.

"Британський персонал, який навчає Збройні сили України в рамках Operation Orbital, покинув Україну ще в лютому 2022 року. Наразі навчання українських новобранців відбувається у Великій Британії під керівництвом британських військовослужбовців", - уточнили у відомстві.

Цей твіт Міноборони Великої Британії став реакцією на опубліковані турецьким виданням Hurseda Haber дані про те, що з 24 лютого 2022 року в Україні загинули 234 військові інструктори НАТО зі США та Великої Британії.

 

 

 

Теги: #міноборони #заява #велика_британія

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