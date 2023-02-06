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14:07 06.02.2023

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

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Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Україна готова направити до Туреччини рятувальників для допомоги в ліквідації наслідків землетрусу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти відреагувати на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їх розгортання", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.

Унаслідок потужного землетрусу в Туреччині, за останніми даними, загинуло 912 людей, у сусідній Сирії - 326, повідомило в понеділок агентство "Анадолу".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,7 у Туреччині зросла до 912 осіб, кількість постраждалих сягнула близько 5,4 тис. людей. Він назвав землетрус "найбільшою катастрофою за останнє століття".

Президент додав, що рятувальні роботи тривають, Туреччина отримала пропозиції щодо допомоги від 45 країн, а також від ЄС та НАТО.

У свою чергу міністерство охорони здоров'я Сирії повідомляє, що кількість жертв землетрусу в країні сягнула 326.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії та подальші афтершоки призвели до обвалення численних будівель у кількох провінціях, підземні поштовхи відчули жителі Лівану, Йорданії та Ізраїлю.

 

Теги: #мзс #туреччина #землетрус #кулеба

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