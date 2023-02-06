Події

13:52 06.02.2023

"Слуга народу" проведе засідання фракції з кандидатами на посади глав МВС та СБУ – джерела

1 хв читати

Депутатська фракція "Слуга народу" планує у понеділок провести засідання, щоб заслухати кандидатів на посади глави Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка, повідомляють джерела у фракції.

Як повідомлялося, у неділю голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що найближчим часом міністра оборони Олексія Резнікова планують перевести на посаду глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, нинішній начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов може очолити Міноборони, Ігор Клименко – Міністерство внутрішніх справ (МВС), Василь Малюк – Службу безпеки України.

Проте вранці 6 лютого Арахамія поінформував, що кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде, але очікуються призначення глав МВС та СБУ.

Теги: #сбу #мвс #слуга_народу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 06.02.2023
СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

09:58 06.02.2023
СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

17:37 05.02.2023
Бригада "Азов" закликає добровольців до своїх лав - МВС

Бригада "Азов" закликає добровольців до своїх лав - МВС

12:52 04.02.2023
СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

СБУ викрила чиновників адміністрації морських портів України на розкраданні понад 90 млн грн

18:08 03.02.2023
Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

Ексголова Херсонської ОВА Лагута привласнив собі автомобіль, наданий йому у тимчасове користування, - СБУ

15:01 03.02.2023
Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

Викрито митників у Чернівецькій та Одеській областях, які організували побори в десятки тисяч доларів

11:34 03.02.2023
СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

СБУ ліквідувала схеми розкрадання бюджетних коштів на харчуванні українських військових на понад 100 млн грн

10:56 03.02.2023
Повідомлено про підозру головбуху "Укртатнафти" у справі про присвоєння 40 млрд грн – СБУ

Повідомлено про підозру головбуху "Укртатнафти" у справі про присвоєння 40 млрд грн – СБУ

09:43 03.02.2023
МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" з добровольців – Клименко

МВС розпочало формування штурмових бригад "Гвардія наступу" з добровольців – Клименко

19:30 02.02.2023
СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

СБУ викрила зловмисника, який обходив санкції РНБО та постачав до РФ комплектуючі для військових підводних човнів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Гончарук перемогла у конкурсі на посаду гендиректора Довженко-Центру

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Ворог продовжує вести розвідку на південному напрямку, проте критичних змін у ситуації немає

Україна наполягає на виключенні "Росатому" зі всіх міжурядових угод – Єрмак

Перший канадський Leopard для України вже прибув до Польщі

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, температура залишиться незмінною

Країни Балтії та Фінляндія заборонили ввозити російські нафтопродукти в каністрах

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА