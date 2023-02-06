"Слуга народу" проведе засідання фракції з кандидатами на посади глав МВС та СБУ – джерела

Депутатська фракція "Слуга народу" планує у понеділок провести засідання, щоб заслухати кандидатів на посади глави Міністерства внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка, повідомляють джерела у фракції.

Як повідомлялося, у неділю голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив інформацію про те, що найближчим часом міністра оборони Олексія Резнікова планують перевести на посаду глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, нинішній начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов може очолити Міноборони, Ігор Клименко – Міністерство внутрішніх справ (МВС), Василь Малюк – Службу безпеки України.

Проте вранці 6 лютого Арахамія поінформував, що кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде, але очікуються призначення глав МВС та СБУ.