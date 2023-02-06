Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у Голій Пристані, загинула дитина

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль у тимчасово окупованій Голій Пристані, внаслідок чого загинула дитина, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Через ворожий артилерійський удар автівку охопило полум'я. У салоні знаходилися троє людей, серед яких 8-річний хлопчик. Відомо, що дитина загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ця подія зафіксована Офісом генерального прокурора України.

"Як повідомляють правоохоронці, обстріл, що відібрав дитяче життя, був 2 лютого. Загалом на Херсонщині від початку воєнних дій через агресію РФ постраждали 86 дітей", - підсумували в ОВА.