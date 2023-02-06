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11:28 06.02.2023

СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

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СБУ повідомила про підозру керівнику "Російських залізниць", який сприяв повномасштабному вторгненню РФ в Україну

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про підозру керівнику ВАТ "Російські залізниці", який організував доставку бронетехніки та особового складу ЗС РФ для вторгнення в Україну.

"У результаті слідчо-оперативних дій зібрано доказову базу на керівника ВАТ "Російські залізниці", який сприяв і продовжує сприяти повномасштабному вторгненню РФ в Україну", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок.

Як свідчать матеріали слідства, керівник "РЗ" організував доставку залізничним транспортом російської бронетехніки та особового складу в напрямку державного кордону України та на тимчасово окуповані території нашої держави.

"Для цього залучив 185 російських компаній, які надавали власні вагони, цистерни та платформи для забезпечення логістичних потреб окупаційних військ", - уточнюється в повідомленні.

У СБУ наголошують, що на зазначені компанії РНБО України наклала економічні санкції.

"Генеральному директору ВАТ "Російські залізниці" за матеріалами СБУ оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна", - інформують в українській спецслужбі.

Заходи з викриття проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ та співробітники Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #сбу #підозра #російські_залізниці

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