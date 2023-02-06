Події

10:40 06.02.2023

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

1 хв читати
Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав Арахамія в телеграм-каналі в понеділок.

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що фракція "Слуга народу" провела закрите засідання, на якому ухвалила рішення про звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Також, за її словами, на голосування у парламенті буде винесено кандидатури голови СБУ та міністра внутрішніх справ.

Теги: #оборона #ротація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 05.02.2023
Резніков не вважає, що РФ застосує проти України ядерну зброю

Резніков не вважає, що РФ застосує проти України ядерну зброю

20:01 03.02.2023
Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Парламентський комітет з питань нацбезпеки затвердив законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

19:04 01.02.2023
Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

19:57 31.01.2023
Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

Міністр оборони Франції про можливі постачання літаків Україні: У нас немає жодних табу

19:34 31.01.2023
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Бельгії подальшу оборонну співпрацю та прискорення 10-го санкційного пакета ЄС проти РФ

19:10 31.01.2023
Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

Франція має намір професійно підготувати 2 000 українських військових до літа - міністр оборони

07:33 24.01.2023
Дипломатичний марафон дав Україні реальне посилення оборони - Зеленський

Дипломатичний марафон дав Україні реальне посилення оборони - Зеленський

13:16 19.01.2023
На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

На всій лінії Чорноморського узбережжя забезпечено протидесантну оборону - ОК "Південь"

07:49 13.01.2023
У Данію прибуде військова техніка Армії США для подальшого перекидання до Східної Європи в рамках ротації

У Данію прибуде військова техніка Армії США для подальшого перекидання до Східної Європи в рамках ротації

19:35 12.01.2023
Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

Резніков поговорив із міністром оборони Франції, подякував за рішення надати Україні AMX-10 RC

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію

За добу ЗС України знищили 870 окупантів, 11 танків та одну РСЗВ

Через ситуацію з електрозабезпеченням, 6 і 7 лютого у навчальних закладах Одеси оголошено канікули

За добу ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки

ОСТАННЄ

Румунська баржа 4 лютого затонула в українському порту Рені – ЗМІ

ДБР викрило міжрегіональне наркоугруповання, вилучено товарів на суму понад 10 млн грн

Два міжнародні аеропорти на півдні Туреччини призупинили роботу після землетрусу

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб'єктах Одеси та Херсону

Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 284 осіб

До Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, поліція здійснює перевірку – мер

У лікарні залишається одна з постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію

Суд відмовив групі акціонерів Tesla у позові щодо твітів Маска

Посольство України в Туреччині перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих унаслідок сильного землетрусу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА