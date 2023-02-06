Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде – Арахамія

Кадрових ротацій у сфері оборони цього тижня не буде, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни у сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться", - написав Арахамія в телеграм-каналі в понеділок.

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що фракція "Слуга народу" провела закрите засідання, на якому ухвалила рішення про звільнення міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна. Також, за її словами, на голосування у парламенті буде винесено кандидатури голови СБУ та міністра внутрішніх справ.