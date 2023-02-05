Події

21:50 05.02.2023

Питання про відставку міністра оборони Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні - джерело

1 хв читати
Питання про відставку міністра оборони Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні - джерело

Питання про відставку міністра оборони Олексія Резнікова Верховна Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні.

"Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу") на засіданні фракції повідомив, що за відставку міністра оборони Резнікова Верховна Рада проголосує вже на найближчому пленарному засіданні. За його словами, Резнікова буде призначено до міністерства стратегічних галузей", - розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фракції "Слуга народу".

Джерело уточнило, що засідання фракції відбулося в неділю.

 

 

Теги: #рада #відставка #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 05.02.2023
Польоти російської авіації в Білорусі під приводом навчань триватимуть, заявили в Мінську

Польоти російської авіації в Білорусі під приводом навчань триватимуть, заявили в Мінську

19:27 05.02.2023
Антикорупційне управління Міноборони потрібно повністю перезавантажити - Резніков

Антикорупційне управління Міноборони потрібно повністю перезавантажити - Резніков

19:06 05.02.2023
Резніков: Мені не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику Міноборони через закупівлю харчування

Резніков: Мені не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику Міноборони через закупівлю харчування

17:27 05.02.2023
Резніков: літаки будуть, питання - які

Резніков: літаки будуть, питання - які

16:05 05.02.2023
Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

15:25 05.02.2023
Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков

Очікуємо нападу росіян у лютому, сили оборони готові - Резніков

04:39 05.02.2023
Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

15:42 04.02.2023
Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

Уряд України ухвалив рішення про впровадження системи Delta в Силах оборони - Міноборони

16:00 03.02.2023
Радника заступника міністра оборони викрито в заволодінні понад 1,7 млрд грн, призначених на закупівлю товарів для ЗСУ

Радника заступника міністра оборони викрито в заволодінні понад 1,7 млрд грн, призначених на закупівлю товарів для ЗСУ

14:56 03.02.2023
Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох нардепів від заборонених партій

Арахамія анонсував дострокове припинення повноважень щонайменше двох нардепів від заборонених партій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

Україна надіслала листи щодо недопущення російських спортсменів на Олімпійські ігри спонсорам МОК

Рада проголосує за звільнення міністра оборони та міністра стратегічних галузей промисловості та затвердить голову СБУ та міністра внутрішніх справ

Зеленський оголосив про санкції проти атомної галузі Росії

Польоти російської авіації в Білорусі під приводом навчань триватимуть, заявили в Мінську

ОСТАННЄ

Арахамія підтвердив кадрові ротації в МОУ та Мінстратегпромі, а також затвердження голів СБУ та МВС

Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

Україна надіслала листи щодо недопущення російських спортсменів на Олімпійські ігри спонсорам МОК

Рада проголосує за звільнення міністра оборони та міністра стратегічних галузей промисловості та затвердить голову СБУ та міністра внутрішніх справ

Зеленський оголосив про санкції проти атомної галузі Росії

Російські війська у неділю тричі обстрілювали Херсон, є постраждалий

Із понеділка розпочнеться навчання українських військових на танках Leopard

Сніг у Києві чистять 38 бригад комунальників і 168 одиниць спецтехніки

МВС: Замість "Довідки про реєстрацію місця проживання" – витяг у застосунку "Дія"

В Україну прибули вантажівки-позашляховики в межах допомоги через Європейський Фонд миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА