Питання про відставку міністра оборони Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні - джерело

Питання про відставку міністра оборони Олексія Резнікова Верховна Рада може розглянути на найближчому пленарному засіданні.

"Давид Арахамія (глава фракції "Слуга народу") на засіданні фракції повідомив, що за відставку міністра оборони Резнікова Верховна Рада проголосує вже на найближчому пленарному засіданні. За його словами, Резнікова буде призначено до міністерства стратегічних галузей", - розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фракції "Слуга народу".

Джерело уточнило, що засідання фракції відбулося в неділю.