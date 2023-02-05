Резніков не вважає, що РФ застосує проти України ядерну зброю

Міністр оборони України Олексій Резніков не вважає, що РФ застосує проти України ядерну зброю, наголосивши, що це питання часто обговорюється з партнерами.

"Ми часто обговорюємо із партнерами цю загрозу. Звісно, коли маєш сусіда з ядерною кнопкою, то така загроза завжди є", - сказав Резніков на пресконференції в неділю.

За його словами, можлива мета застосування ядерної зброї - змусити Україну впасти і зупинити допомогу Заходу, однак щоразу, коли РФ "робить щось жахливе, як Буча, Ірпінь, Захід ще більше починає допомагати Україні, інакше росіян доведеться потім зупиняти в Європі".

Як зазначив Резніков, застосування ядерної зброї на лінії фронту означатиме наражати на небезпеку свою ж армію, а на тимчасово окупованих територіях проживає населення, яке ворог нібито захищає.

"Застосувати у середині України? Продемонструвати їхню рішучість? А що це дасть? Найбільший доказ того, що міжнародний трибунал їм усім гарантовано, бо Україна не є ядерною країною і не несе загрози", - заявив міністр.

Також він припустив, що РФ вже раніше отримала чіткий сигнал від Китаю та Індії.

"Тому я залишаюся оптимістом і думаю, що цього не станеться", - висловив упевненість глава відомства.