Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по живій силі ворога

Українська авіація за минулу добу завдала 9 ударів по місцях зосередження живої сили ворога, а ракетні та артилерійські війська – по двох місцях, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ обстановку станом на 18.00 неділі.

"Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження ворога", - інформує Генштаб на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

Крім того, як повідомляється, українські "підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 райони зосередження живої сили противника та 1 склад боєприпасів".

"Також гарною новиною є те, що із завтрашнього дня українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків Леопард." – нагадує Генштаб ЗСУ.