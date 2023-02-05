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19:06 05.02.2023

Резніков: Мені не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику Міноборони через закупівлю харчування

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Резніков: Мені не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику Міноборони через закупівлю харчування

На сьогодні мені не відомий жоден факт вручення підозри якомусь чиновнику Міноборони України у зв'язку із системою закупівель харчування та контрактами, які стали предметом журналістського розслідування, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Я вам скажу більше, за моєю інформацією, не розкриваючи факти слідства, підозри, які були вручені двом названим особам, не стосуються харчування. Вони стосуються зовсім інших ситуацій. Із цим розбирається правоохоронна система. Сьогодні мені не відомо жодного факту вручення підозри комусь і тим паче застосування запобіжного заходу по затриманню щодо будь-якого чиновника Міністерства оборони, пов'язаного із системою закупівлі харчування, з тими контрактами, які стали предметом дослідження журналіста пана Ніколова", - сказав міністр під час пресконференції у неділю.

За словами Резнікова, директора департаменту закупівель Міністерства оборони України Богдана Хмельницького було за його письмовим зверненням направлено ще влітку до СБУ на проходження поліграфа.

"Я отримав відповідні висновки експертизи, це було підставою для усунення і далі його було звільнено. Єдине, я вам нагадую, що він військовослужбовець у званні полковника. Під час воєнного стану військовослужбовця звільнити не так просто, можна лише переміщати", – розповів міністр.

Він наголосив, що якщо обвинувальним вироком буде доведено, що Хмельницький вчинив злочин, то "буде зрозуміло, за якими фактами".

 

 

Теги: #корупція #міноборони #закупівлі

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