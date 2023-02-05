Резніков: рішення, бути мені міністром оборони чи ні, приймає президент

Міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на запитання про можливе звільнення з посади глави оборонного відомства, заявив, що він "в команді" і буде робити те, що скаже президент України Володимир Зеленський.

"Рішення бути мені міністром оборони чи ні приймає одна людина - Верховний головнокомандувач - президент України Володимир Зеленський. За Конституцією він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає" - сказав Резніков на пресконференції в неділю.

Міністр наголосив, що тільки за рішенням президента він "прийматиме ті чи інші рішення".

За словами Резнікова, він далі робитиме те, що запропонує президент.

"Я в команді, буду робити все необхідне для нашої перемоги. Моя спеціалізація як юриста дозволяє мені думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дасть нам змогу не просто перемогти у війні, а й покарати потім військово-політичне керівництво РФ", - сказав Резніков.