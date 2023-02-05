Події

12:39 05.02.2023

Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

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Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

Українські військові зенітники вже вирушили на навчання за кордон у зв'язку з рішенням Франції та Італії передати Україні системи ППО/про SAMP/T-Mamba, повідомляє командування Повітряних сил

"Прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання за кордон. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців з нетерпінням, тому що навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, вміннями і комплексами SAMP/t-Mamba", - заявив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

 

 

 

Теги: #зсу #зрк #зенітні_ракетні_війська #mamba_samp_t

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