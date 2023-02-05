Українські зенітники вже вирушили за кордон освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

Українські військові зенітники вже вирушили на навчання за кордон у зв'язку з рішенням Франції та Італії передати Україні системи ППО/про SAMP/T-Mamba, повідомляє командування Повітряних сил

"Прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання за кордон. І вони вже в дорозі. Чекаємо наших фахівців з нетерпінням, тому що навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, вміннями і комплексами SAMP/t-Mamba", - заявив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.