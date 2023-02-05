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11:12 05.02.2023

Росіяни вночі завдали два ракетні удари по Дружківці Донецької області, є поранені та пошкодження - глава ОВА

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Росіяни вночі завдали два ракетні удари по Дружківці Донецької області, є поранені та пошкодження - глава ОВА

Російські війська вночі завдали двох ракетних ударів по Дружківці Донецької області, є поранені серед цивільних і пошкодження будинків, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали 2 ракетні удари по Дружківці: поранено 5 осіб, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок", - написав Кириленко у телеграм-каналі.

Також голова ОВА уточнив, що на Волноваському напрямку без жертв, але під обстрілами Вугледар та околиці громади.

На Донецькому напрямку були обстріли в Кураховому, де прямим влучанням ворожого снаряда пошкоджено магазин, також постраждали 2 багатоквартирні будинки і будівля підприємства. Вранці сталися обстріли Соловйового Очеретинського товариства та Авдіївки: пошкоджено 2 будинки в Соловйові та околиці АКХЗ в Авдіївці.

На Горлівському напрямку під вогнем опинився Часів Яр. Там пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків та будівлю підприємства. У Соледарській громаді внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 3 будинки у Роздолівці та ще 3 у Васюківці.

Водночас Кириленко зазначив, що на Лисичанському напрямку 1 людина загинула в Ямполі Лиманської громади, а в Званівській пошкоджені 2 будинки в Переїзному - без жертв.

"Загалом за добу росіяни вбили 4 жителів Донбасу, поранили ще 11", - підсумував голова ОВА.

Теги: #обстріли #донецька_область

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