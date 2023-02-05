Противник обстріляв три райони Харківської області, що межують із фронтом, із артилерії та мінометів, пошкоджено медустанову та будинки

Російські війська протягом доби обстріляли три райони Харківської області, які межують із фронтом, із артилерії та мінометів, пошкоджено медустанову та будинки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював із артилерії та мінометів населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, що межують з лінією зіткнення", - написав він у телеграм-каналі вранці в неділю.

Зокрема, за його словами, внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено адмінбудівлю медичного закладу та приватні житлові будинки.

У Вовчанську вогонь вівся переважно по приватній житловій забудові. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

"За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби потерпілих серед цивільних не зафіксовано", - наголосив Синєгубов.