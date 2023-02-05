Окупанти в ніч на неділю знову атакували акваторію Очаківської громади

Російські окупанти в ніч на неділю знову атакували акваторію Очаківської громади, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, 5 лютого, в 00:53, 01:05, 01:10 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також, за його словами, противник завдав ударів о 10:33 та 13:15 вранці та вдень у суботу

Крім того, у суботу ввечері ворог здійснив обстріл із артилерійської системи по Куцурубській громаді. Руйнувань і постраждалих немає.

У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.