Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей, повідомила пресслужба Міносвіти.

"Понад 1000 планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей у рамках домовленостей з урядом Республіки Корея як партнера з розвитку для забезпечення цифровими пристроями претендентів на освіту", - повідомив голова Міносвіти Сергій Шкарлет.

Як зазначається, спочатку планшети отримують діти, які мають проблеми з доступом до освітнього процесу через відсутність необхідного технічного обладнання. До цієї категорії належать, зокрема, внутрішньо переміщені претенденти на освіту з тимчасово окупованих територій, діти з вразливих груп населення, сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю та із багатодітних родин, діти, чиї батьки або особи, що їх замінюють, захищають Україну.

У Міносвіти також нагадують, що близько 1400 планшетів отримали учні Харківщини.