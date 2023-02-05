Події

07:45 05.02.2023

Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей

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Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей

Понад 1 тис. планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей, повідомила пресслужба Міносвіти.

"Понад 1000 планшетів отримали діти Запорізької та Луганської областей у рамках домовленостей з урядом Республіки Корея як партнера з розвитку для забезпечення цифровими пристроями претендентів на освіту", - повідомив голова Міносвіти Сергій Шкарлет.

Як зазначається, спочатку планшети отримують діти, які мають проблеми з доступом до освітнього процесу через відсутність необхідного технічного обладнання. До цієї категорії належать, зокрема, внутрішньо переміщені претенденти на освіту з тимчасово окупованих територій, діти з вразливих груп населення, сироти, напівсироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю та із багатодітних родин, діти, чиї батьки або особи, що їх замінюють, захищають Україну.

У Міносвіти також нагадують, що близько 1400 планшетів отримали учні Харківщини.

 

 

Теги: #міносвіти #діти #планшети

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