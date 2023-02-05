Житомирські рятувальники витягли вагітну жінку, що провалилася під лід
У Житомирській області рятувальники витягли вагітну жінку, що провалилася під лід, постраждалу госпіталізовано з попереднім діагнозом "загальне переохолодження", повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Рятувальники Бердичівської міської комунальної пошуково-рятувальної служби на воді повзком 35 м підбиралися до потопаючої. Верхній одяг на ній увібрав у себе воду та тягнув потерпілу на дно. Крига тріскотіла та продавлювалася, однак один із рятувальників ризикнув упертися колінами у край пролому, вхопив потопаючу за ремінь та дістав її з води на уцілілу кригу", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що постраждалу обв'язали рятувальним мотузком і таким чином підтягували до берега.
"Вже на березі бійці ДСНС допомогли на ношах транспортувати врятовану в автомобіль швидкої допомоги", - зазначили у відомстві.
У ДСНС зазначили, що постраждалу госпіталізували до реанімаційного відділення Бердичівської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом "загальне переохолодження організму".
Водночас у лікарні повідомили, що стан врятованої стабільний.