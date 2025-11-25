Інтерфакс-Україна
Події
02:18 25.11.2025

Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

1 хв читати

У Білій церкві на Київщині постраждала дівчина-підліток внаслідок ворожої комбінованої атаки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграмі.

За словами Калашника, під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області.

Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

Оперативні служби працюють на місці.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7882

Теги: #постраждала #київська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:50 25.11.2025
У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

21:39 24.11.2025
У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

У Сумах відкриють вісім цілодобових Пунктів незламності та вимкнуть вуличне освітлення після нових атак дронів

07:18 24.11.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Чернігів

00:42 24.11.2025
Кількість загиблих у Харкові внаслідок масованої атаки російських БпЛА зросла до чотирьох

Кількість загиблих у Харкові внаслідок масованої атаки російських БпЛА зросла до чотирьох

23:36 23.11.2025
Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15

Кількість постраждалих через масовану атаку ворожих БпЛА у Харкові зросла до 15

08:47 22.11.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

Під ворожим обстрілом опинилися 18 населених пунктів Запорізької області, є постраждала

19:45 14.11.2025
Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

Київщина у 2025р. спрямувала 2,8 млрд грн. на підтримку сил безпеки та оборони - на 400 млн грн більше, ніж торік

04:26 14.11.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до шести, серед них дитина — ОВА

02:22 14.11.2025
В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

В результаті ворожого удару на Київщині постраждав чоловік, зафіксовані пожежі – ОВА

19:10 06.11.2025
Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

Дві пожежі внаслідок влучання ворожих уламків в Печерському районі - мер

Трамп: під час розмови з лідером КНР обговорив питання України та Росії

Україна готує повторний аукціон з приватизації ОПЗ – Мінекономіки

Білий дім: переговори в Женеві щодо припинення війни в Україні були продуктивними, але залишаються розбіжності

Глави МЗС України та Іспанії обговорили результати переговорів у Женеві та наступні кроки у мирній ініціативі

У Чугуєві можливі проблеми з водопостачанням через масовану атаку ворожих БпЛА

Рубіо заявив, що переговори були "дуже корисними" та має обговорити їх з Трампом

Зеленський: майже 70 делегацій парламентів і міжнародних організацій взяли участь у саміті Кримської платформи

Зеленський закликав уважно ставитися до повітряних тривог найближчими тижнями

Україна ніколи не буде перепоною для миру - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА