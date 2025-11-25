Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА

У Білій церкві на Київщині постраждала дівчина-підліток внаслідок ворожої комбінованої атаки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграмі.

За словами Калашника, під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області.

Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.

Оперативні служби працюють на місці.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7882