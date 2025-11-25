02:18 25.11.2025
Підліток постраждала внаслідок ворожої атаки Київщини - ОВА
У Білій церкві на Київщині постраждала дівчина-підліток внаслідок ворожої комбінованої атаки, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.
"Ворог масовано атакує Київщину ракетами та дронами. У Білій Церкві постраждала дівчина 14 років. Попередньо у неї поранення спини. Їй вже надається необхідна медична допомога", - написав він у телеграмі.
За словами Калашника, під комбінованим ударом країни-терориста мирні населені пункти області.
Також є інформація про пошкодження у місті багатоповерхівки.
Оперативні служби працюють на місці.
Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7882