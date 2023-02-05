Росіяни обстріляли чотири громади Сумської області, пошкоджено будинки

Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області, пошкоджено будинки, повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

"Протягом дня ворог здійснив обстріл 4 територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Великописарівської. Було зафіксовано 26 прильотів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, по території Білопільської з 16.30 росіяни били з мінометів – 10 прильотів.

У Великописарівській був мінометний обстріл – 7 прильотів.

У Новослобідській зафіксовано мінометний обстріл одного із сіл – 9 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Без людських втрат.

У Краснопільській противник скинув із БПЛА 1 вибуховий пристрій типу ВОГ на околиці одного із сіл. Без наслідків.