Китай заявив США протест у зв'язку зі збитим аеростатом

Пекін заявив протест Вашингтону у зв'язку з тим, що США збили над своєю територією китайський аеростат, повідомило МЗС КНР.

"Китай висловив США сильне невдоволення та протест проти застосування Сполученими Штатами сили для нападу на цивільний безпілотний аеростат", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті китайського зовнішньополітичного відомства.

У ньому наголошується, що китайська сторона неодноразово інформувала американську про те, що аеростат є цивільним об'єктом і потрапив до Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини.

При цьому, нагадує МЗС Китаю, у Пентагоні визнавали, що аеростат не становив військової чи іншої загрози.

Проте, "американська сторона наполягла на застосуванні сили, явно перегнувши ціпок і серйозно порушивши міжнародну практику", наголошується у повідомленні.

"Китай рішуче захищатиме законні права та інтереси відповідних підприємств, зберігаючи при цьому право вживати подальших необхідних заходів у відповідь", - підкреслив китайське МЗС.

Як повідомлялося, американські військові збили китайський аеростат, який раніше було виявлено над територією США. Аеростат за кілька днів пролетів через усю територію Сполучених Штатів із північного заходу на південний схід, у тому числі над штатом Монтана, де розташовані шахтні пускові установки міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III.

МЗС КНР напередодні заявило, що помічений над США аеростат є цивільним повітряним судном, яке використовується в наукових цілях, головним чином метеорологічних, яке збилося з курсу і потрапило до американського повітряного простору. У Китаї вибачилися за "ненавмисний вхід судна в повітряний простір США".

Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований на 5-6 лютого візит до КНР після інциденту з аеростатом.