Події

00:16 05.02.2023

Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва, Захарченка та інших чиновників часів Януковича

1 хв читати
Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва, Захарченка та інших чиновників часів Януковича

Президент України Володимир Зеленський підписав документи про позбавлення громадянства екс-міністра освіти Дмитра Табачника, екс-глау адміністрації президента Андрія Клюєва, екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та інших чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Президент Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними із стовпів режиму Януковича", - написав Арахамія у телеграм-каналі.

За його словами, серед них Андрій Клюєв, Дмитро Табачник, Олександр Клименко, Віталій Захарченко, Олександр Якименко.

"Так і менш публічні люди з їхньої політичної орбіти", - додав він.

Арахамія також зазначив, що наступним кроком буде накладення на них санкцій, арешт та конфіскація на користь держави всього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів.

Він закликав "всіх, хто володіє інформацією про майно вказаних осіб, повідомляйте на цю адресу: arakhamiia@rada.gov.ua".

Як повідомлялося, Зеленський дав зрозуміти, що підписав документи про втрату українського громадянства поряд осіб.

Теги: #чиновники #україна #громадянство #постачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 04.02.2023
Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

20:25 04.02.2023
Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

20:19 04.02.2023
Із російського полону повернулися додому 1762 людини

Із російського полону повернулися додому 1762 людини

00:40 03.02.2023
У Міноборони не надавалися факти, що підтверджують наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського

У Міноборони не надавалися факти, що підтверджують наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського

21:02 02.02.2023
Білоруському добровольцю, котрий захищав Україну, не відмовляли в оформленні документів на право проживання в країні – ДМС

Білоруському добровольцю, котрий захищав Україну, не відмовляли в оформленні документів на право проживання в країні – ДМС

18:40 02.02.2023
ЄС закликає Україну продовжити зусилля щодо декарбонізації та підготовки до торгівлі викидами

ЄС закликає Україну продовжити зусилля щодо декарбонізації та підготовки до торгівлі викидами

14:40 02.02.2023
Цього року не має залишитися жодних перешкод для переговорів про повноправне членство України в ЄС - Зеленський

Цього року не має залишитися жодних перешкод для переговорів про повноправне членство України в ЄС - Зеленський

13:50 02.02.2023
Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

12:30 02.02.2023
ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні на EUR25 млн - зустріч Шмигаля з Боррелем

ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні на EUR25 млн - зустріч Шмигаля з Боррелем

12:12 02.02.2023
ЄС оголосить про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро для підтримки реформ

ЄС оголосить про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро для підтримки реформ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Із російського полону повернулися додому 1762 людини

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

ОСТАННЄ

Чим ближче 24 лютого, тим більше РФ "тисне", зокрема, інформаційно

У США призупинили роботу трьох аеропортів через ситуацію навколо аеростата КНР

Кличко на зустрічі з делегацією ПА НАТО в Києві: Україні вкрай необхідні сучасні системи ППО та важке озброєння

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

Стан здоров'я звільнених українських військовополонених незадовільний, вони перебувають у лікарні

На Харківщині суд узяв під варту підлітків, які вбили двох односельчанок

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 500 тис. абонентів

Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА