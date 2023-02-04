Події

20:12 04.02.2023

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

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Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Прогноз на дні та тижні ми зможемо зробити після всіх технічних нарад, які ми зараз проведемо, та після відповідних розрахунків", – сказав він на брифінгу у медіа-центрі Одеси у суботу ввечері.

При цьому голова системного оператора запевнив, що буде зроблено все необхідне, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

 

 

Теги: #одеса #обмеження #електропостачання

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