Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Прогноз на дні та тижні ми зможемо зробити після всіх технічних нарад, які ми зараз проведемо, та після відповідних розрахунків", – сказав він на брифінгу у медіа-центрі Одеси у суботу ввечері.

При цьому голова системного оператора запевнив, що буде зроблено все необхідне, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.