Події

20:02 04.02.2023

Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

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Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

Минулого тижня російські окупаційні війська зосередили зусилля на бахмутському та лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо підсумувати всі офіційні зведення з фронту цього тижня і коротко фіналізувати, то цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку. Але завдяки стійкості наших воїнів успіху не отримали", - написала Маляр у телеграм-каналі в суботу.

 

 

 

Теги: #росія #наступ #бахмут

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