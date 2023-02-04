Події

19:45 04.02.2023

Окупанти намагаються залучити до участі у бойових діях засуджених жінок

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Окупанти намагаються залучити до участі у бойових діях засуджених жінок

Російські окупаційні війська, намагаючись компенсувати втрати у живій силі, намагаються залучити до участі у бойових діях в Україні засуджених жінок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Впродовж тижня окупанти  завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області. Також відомо, що їх направлено на територію російської федерації для проходження підготовки.", - зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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