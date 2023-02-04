Близько третини споживачів Одеси підключені до енергопостачання

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вже третина споживачів Одеси підключена до енергопостачання.

"Зі світлом вже близько третини споживачів. Наступне завдання - якнайшвидше повернути електрику іншим будинкам", - написав він у своєму фейсбуці в суботу ввечері.

Галущенко також зазначив, що підключено до електрики всю критичну інфраструктуру міста.

При цьому міністр зазначив, що головною проблемою швидкого відновлення наразі є відсутність необхідних трансформаторів, тому їх доставляють з інших регіонів.

Крім того, за його словами, вже зараз до Одеси прямує 31 потужний генератор.

"Уся країна об'єднала зусилля, щоб допомогти оперативно повернути світло в Одесу", – наголосив глава Міненерго.

Як повідомлялося, на брифінгу в медіацентрі Одеси в суботу голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомивши про підключення критичної енергоінфраструктури міста, зазначив, що розглядається питання переведення її на автономні джерела для того, щоби більше е/е було для звичайних споживачів.

Глава уряду Денис Шмигаль доручив створити оперативний штаб для ліквідації наслідків аварій, що сталися 3-4 лютого в магістральній мережі, від якої заживлено Одесу та Одеський район, що призвело до їх знеструмлення.