Близько третини споживачів Одеси підключені до енергопостачання
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вже третина споживачів Одеси підключена до енергопостачання.
"Зі світлом вже близько третини споживачів. Наступне завдання - якнайшвидше повернути електрику іншим будинкам", - написав він у своєму фейсбуці в суботу ввечері.
Галущенко також зазначив, що підключено до електрики всю критичну інфраструктуру міста.
При цьому міністр зазначив, що головною проблемою швидкого відновлення наразі є відсутність необхідних трансформаторів, тому їх доставляють з інших регіонів.
Крім того, за його словами, вже зараз до Одеси прямує 31 потужний генератор.
"Уся країна об'єднала зусилля, щоб допомогти оперативно повернути світло в Одесу", – наголосив глава Міненерго.
Як повідомлялося, на брифінгу в медіацентрі Одеси в суботу голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомивши про підключення критичної енергоінфраструктури міста, зазначив, що розглядається питання переведення її на автономні джерела для того, щоби більше е/е було для звичайних споживачів.
Глава уряду Денис Шмигаль доручив створити оперативний штаб для ліквідації наслідків аварій, що сталися 3-4 лютого в магістральній мережі, від якої заживлено Одесу та Одеський район, що призвело до їх знеструмлення.