Події

19:44 04.02.2023

Близько третини споживачів Одеси підключені до енергопостачання

1 хв читати
Близько третини споживачів Одеси підключені до енергопостачання

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вже третина споживачів Одеси підключена до енергопостачання.

"Зі світлом вже близько третини споживачів. Наступне завдання - якнайшвидше повернути електрику іншим будинкам", - написав він у своєму фейсбуці в суботу ввечері.

Галущенко також зазначив, що підключено до електрики всю критичну інфраструктуру міста.

При цьому міністр зазначив, що головною проблемою швидкого відновлення наразі є відсутність необхідних трансформаторів, тому їх доставляють з інших регіонів.

Крім того, за його словами, вже зараз до Одеси прямує 31 потужний генератор.

"Уся країна об'єднала зусилля, щоб допомогти оперативно повернути світло в Одесу", – наголосив глава Міненерго.

Як повідомлялося, на брифінгу в медіацентрі Одеси в суботу голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомивши про підключення критичної енергоінфраструктури міста, зазначив, що розглядається питання переведення її на автономні джерела для того, щоби більше е/е було для звичайних споживачів.

Глава уряду Денис Шмигаль доручив створити оперативний штаб для ліквідації наслідків аварій, що сталися 3-4 лютого в магістральній мережі, від якої заживлено Одесу та Одеський район, що призвело до їх знеструмлення.

 

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:00 04.02.2023
Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

19:40 04.02.2023
В Одесу можна поставити лише 40-50% необхідної е/е, більша частина якої йде на критичну інфраструктуру

В Одесу можна поставити лише 40-50% необхідної е/е, більша частина якої йде на критичну інфраструктуру

17:23 04.02.2023
Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання – глава "Укренерго"

Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання – глава "Укренерго"

14:46 04.02.2023
Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

13:14 04.02.2023
Підключення двох блоків ТЕС дало змогу знизити дефіцит потужності - "Укренерго"

Підключення двох блоків ТЕС дало змогу знизити дефіцит потужності - "Укренерго"

12:32 04.02.2023
"Укрпошта" видала перший мільйон LED-ламп за програмою ЄС та уряду

"Укрпошта" видала перший мільйон LED-ламп за програмою ЄС та уряду

12:15 04.02.2023
"Укренерго" попереджає про тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів області через масштабну аварію в мережі

"Укренерго" попереджає про тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів області через масштабну аварію в мережі

11:05 04.02.2023
Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

21:57 03.02.2023
Україна має намір ввести в експлуатацію 500 МВт "зеленої" генерації та збільшити імпорт е/е до 2 000 МВт

Україна має намір ввести в експлуатацію 500 МВт "зеленої" генерації та збільшити імпорт е/е до 2 000 МВт

20:14 03.02.2023
На ПС "Укренерго" в Одесі сталася масштабна аварія, знеструмлено кілька районів

На ПС "Укренерго" в Одесі сталася масштабна аварія, знеструмлено кілька районів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

З російського полону повернулися додому 1762 особи

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 500 тис. абонентів

Газотурбінна станція 25 МВт та енергокораблі дозволять покращити енергопостачання в Одесі у середньостроковій перспективі

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Стан здоров'я звільнених українських військовополонених незадовільний, вони перебувають у лікарні

З російського полону повернулися додому 1762 особи

На Харківщині суд узяв під варту підлітків, які вбили двох односельчанок

Істотні обмеження електропостачання в Одесі збережуться, як мінімум, сьогодні й завтра

В Одесі та Одеському районі без електропостачання залишаються 500 тис. абонентів

Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони Бахмута, однак не досягли успіху

Російські окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках

Окупанти намагаються залучити до участі у бойових діях засуджених жінок

Сунак і Зеленський обговорили найшвидше постачання оборонної зброї в Україну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА