Події

19:14 04.02.2023

Сунак і Зеленський обговорили найшвидше постачання оборонної зброї в Україну

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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорив із президентом України Володимиром Зеленським якнайшвидше постачання оборонної зброї на Донбас.

"Радий повідомити президенту Володимиру Зеленському сьогодні вдень про оборонне обладнання, яке ми поставляємо Україні. Я зосереджений на тому, щоб це дійшло до лінії фронту якнайшвидше", - написав Сунак у мікроблозі Твіттер.

При цьому він зазначив, що "найбільша зброя в арсеналі України – міжнародна єдність".

"Ми продовжимо в тому ж дусі", - наголосив прем'єр.

 

 

 

Теги: #фронт #британія #зброя

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