Суд заарештував заступника начальника Департаменту міграційної поліції у справі про "кришування" борделів у Києві

За клопотанням Київської міської прокуратури Печерський районний суд столиці заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "прикривав" діяльність злочинного угруповання сутенерів.

"Високопоставленому чиновнику повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст.255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією)", - повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як наголошується в пресрелізі, правоохоронець був затриманий у рамках масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували в Києві діяльність "мережі розпусти" і вербували жінок для заняття проституцією.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Правоохоронці провели понад 30 обшуків за адресами розташування "місць розпусти", за місцями проживання фігурантів та в адміністративних будівлях Національної поліції України.

У порядку ст.208 КПК України було затримано 15 учасників угруповання.

"Суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту і ще трьом особам, які вербували жінок до надання інтимних послуг за гроші, зокрема для "ескорту". "Вербувальники" заарештовані з можливістю внесення застави в сумі близько 800 тис.грн кожному", - наголошується в повідомленні.

Розгляд інших клопотань триває.