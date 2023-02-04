Події

15:06 04.02.2023

Іноземні документи й надалі прийматимуться Україною без апостилю, якщо така практика діяла до 24 лютого 2022 р. – рішення Кабміну

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Кабінет Міністрів України постановив, що документи, виготовлені або завірені на території іноземних держав, приймаються на території України без спеціального посвідчення, якщо така практика існувала станом на 24 лютого 2022 року відповідно до міжнародних договорів України.

"Цей крок був необхідний, оскільки в грудні минулого року у відносинах з Росією і Білоруссю припинено дію міжнародної конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. В результаті громадянам України, які мають документи, видані на території цих двох держав, тепер необхідно було б проставляти на них апостиль. Тобто, вони змушені були б їхати для цього на територію держави-агресора, що неприпустимо", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Таким чином, ухваленим рішенням уряду встановлено, що протягом дії воєнного стану в Україні та ще протягом 6 місяців після нього документи, які приймалися без апостилю до 24 лютого 2022 року, продовжують прийматися без апостилю.

Теги: #кабмін #документи

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